Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Face à Gareth Bale, Zinedine Zidane pourrait bien perdre !

Publié le 7 août 2020 à 5h00 par T.M.

Au Real Madrid, Zinedine Zidane ne compte clairement plus sur Gareth Bale. Toutefois, ce dernier pourrait bien donner du fil à retordre à son entraîneur…

Entre le Real Madrid, plus particulièrement Zinedine Zidane, et Gareth Bale, le divorce est désormais acté. Encore faut-il désormais le rendre officiel et parvenir à se séparer du Gallois, qui a encore 2 ans de contrat avec les Merengue. Cela ne devrait pas être chose aisée. En effet, Jonathan Barnett avait dernièrement clairement prévenu la Casa Blanca, Gareth Bale n’a pas l’intention de partir. Zidane pourrait alors employer la manière plus forte. Il a d’ailleurs déjà commencé en ne convoquant pas le joueur de 31 ans pour le rendez-vous face à Manchester City, bien qu’il soit pourtant en état de jouer. Mais pas sûr que cela porte ses fruits.

Peu importe ce qui arrive, Bale va rester !