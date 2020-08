Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ruffier, Boudebouz... Claude Puel prépare un grand ménage !

Publié le 7 août 2020 à 10h00 par La rédaction

Peu satisfait par les prestations de certains cadres de l’ASSE, Claude Puel aurait pris une décision radicale sur l’avenir de certains joueurs stéphanois.

En pleine préparation estivale, Claude Puel gère en même temps le mercato de l'ASSE. Alors qu’au rayon des arrivées, aucun joueur ne serait en approche, dans le sens des départs, il risque d’y avoir du mouvement. Les dossiers Stéphane Ruffier et Wahbi Khazri en sont le parfait symbole. Le gardien stéphanois a de nouveau été mis sur la touche tandis que l’attaquant tunisien ne ferait plus partie des plans du coach de l'ASSE à cause de son imposant salaire. De fortes décisions qui ne seraient que le prélude de gros changements à venir au sein de l’effectif stéphanois car d’autres cadres de l’ASSE pourraient voir leur avenir bouleversé dans les prochaines semaines…

Une liste noire établie par Puel !