Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri, Boudebouz… Les plans de Puel s’annoncent compliqués !

Publié le 7 août 2020 à 12h00 par T.M.

Désormais tourné vers la jeunesse à l’ASSE, Claude Puel pousserait vers la sortie plusieurs joueurs. Toutefois, ce grand ménage désiré par l’entraîneur des Verts ne serait pas si simple. Explications.

Arrivé en cours de saison à l’ASSE, Claude Puel avait dû faire avec les moyens à disposition pour continuer l’exercice. Mais désormais, l’entraîneur des Verts compte bien imposer sa patte et développer son projet. C’est ainsi que dans le Forez on va désormais faire confiance à la jeunesse en témoigne notamment l’arrivée d’Adil Aouchiche en provenance du PSG. Et pour faire de la place à ces nouveaux talents, Puel compterait bien se séparer de certains de ses joueurs cadres, mais expérimentés. Une liste noire aurait ainsi été établie par le technicien de 58 ans, sur laquelle on retrouverait notamment, selon L’Equipe , Stéphane Ruffier, Wahbi Khazri, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila, Sergi Palencia, Miguel Trauco ou encore Loïs Diony. Le grand ménage va donc pouvoir commencer à l’ASSE.

Un grand ménage impossible ?

Nombreux seraient donc les joueurs à avoir été placés sur la liste des transferts. Mais reste maintenant à s’en débarrasser. Et selon le quotidien sportif, cela pourrait bien être une mission très compliquée. En effet, alors que l’ASSE n’aurait pas envie de brader certains de ses joueurs, n’ayant pas encore fini de les amortir, les offres n’afflueraient clairement pas sur le bureau de la direction stéphanois. Seul Miguel Trauco serait actuellement désiré. De plus, il va aussi falloir faire avec les envies de chacun et il serait nombreux à ne pas souhaiter quitter l’ASSE. Cela serait notamment le cas avec Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri qui n’auraient pas vraiment apprécié cette décision de Claude Puel. A suivre…