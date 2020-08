Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Edinson Cavani a tenté de revenir à Paris…

Publié le 7 août 2020 à 8h15 par D.M.

Edinson Cavani n’aurait pas trouvé d’accord avec le PSG pour prolonger son contrat. L’attaquant uruguayen a donc quitté le club parisien avec l’espoir de trouver une nouvelle équipe. Toutefois, le joueur aurait éprouvé des difficultés à retrouver une formation et aurait tenté de revenir à Paris. Sans succès.

L’été 2020 marquera un tournant dans l’histoire récente du PSG. Le mercato estival marquera le départ de deux visages historiques du projet qatari. Thiago Silva, présent depuis 2012, a bien décidé de prolonger son contrat de quelques semaines, mais pliera ses bagages une fois la Ligue des champions terminée. Edinson Cavani n’a pas attendu la fin de la compétition européenne pour changer d’air. L’attaquant uruguayen a refusé de rallonger son bail avec le club parisien et est désormais libre de s’engager avec l'équipe de son choix. Selon les informations exclusives du 10 Sport, le joueur de 33 ans figure sur les tablettes du Benfica et du Bayern Munich. Mais Edinson Cavani aurait très bien pu poursuivre sa carrière au PSG.

Cavani aurait tenté de revenir au PSG