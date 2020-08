Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à 40M€ prévue pour cette sensation ?

Publié le 7 août 2020 à 7h00 par D.M.

À en croire la presse turque, le FC Barcelone envisagerait de formuler une offre de 40M€ pour Caglar Söyüncü. En cas d’accord sur le prix du transfert, le joueur pourrait signer un contrat de cinq ans avec le club catalan.

Malgré des finances en berne, le FC Barcelone compte se montrer actif et chercherait à se renforcer lors de ce mercato estival. Le club catalan serait notamment en quête d’un défenseur central et pourrait trouver son bonheur du côté de l’Angleterre. La presse espagnole a évoqué un intérêt du FC Barcelone pour Eric Garcia (Manchester City). Mais les dirigeants blaugrana pourraient se tourner vers Caglar Söyüncü qui évolue à Leicester : « Caglar peut aller jouer pour Barcelone cet été. Le Barça voulait déjà le signer quand il a joué pour Altinordu. Nous avons négocié avec eux et ils ont présenté un projet. Mais nous avons pensé qu'il devait aller dans une équipe où il serait un titulaire permanent. Pour cette raison, nous avons décidé d'accepter la proposition de Fribourg (en 2016 NDLR) » avait déclaré son agent Mustafa Dogru en mai dernier.

Une offre de 40M€ pour Söyüncü ?