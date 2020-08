Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça pourrait enfin régler la succession de Suarez !

Publié le 7 août 2020 à 6h30 par Th.B.

Souhaitant trouver un attaquant capable de faire souffler Luis Suarez et d’à terme lui remplacer, le FC Barcelone penserait entre autres à Pierre-Emerick Aubameyang. Le buteur d’Arsenal attendrait un signe concret du Barça.

Depuis son arrivée à Arsenal en janvier 2018, Pierre-Emerick Aubameyang n’a cessé d’empiler les buts. En témoignent son trophée de meilleur buteur de la saison passée en Premier League avec Mohamed Salah et Sadio Mané ainsi que ses importantes réalisations qui ont permis à Arsenal de remporter la 14ème FA Cup de son histoire samedi dernier face à Chelsea (2-1). Sous contrat jusqu’en juin 2021, le Gabonais n’aurait pas encore tranché pour son avenir malgré la détermination de ses dirigeants de prolonger son bail. En parallèle, le FC Barcelone rechercherait un suppléant à Luis Suarez pour à terme lui succéder à la pointe de l’attaque catalane. Aubameyang serait une piste explorée depuis plusieurs mois, et le principal intéressé n’attendrait qu’une offensive du FC Barcelone.

Aubameyang en attente d’une offre du Barça ?