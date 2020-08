Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération à la Cristiano Ronaldo pour Messi ?

Publié le 7 août 2020 à 13h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat en juin 2021, Lionel Messi aurait interrompu les négociations avec le Barça pour prolonger. Conscient de la situation de La Pulga, l'Inter souhaiterait se muer en trouble-fête et tenterait de l'arracher au club catalan cet été. Dans cette optique, les hautes sphères des Nerazzurri s'activerait en coulisses pour mener à bien ce dossier.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Lionel Messi serait plus qu'incertain. Engagée jusqu'en juin 2021 avec le FC Barcelone, La Pulga aurait discuté pendant de longues semaines avec sa direction pour étendre son bail. Mais contre toute attente, Lionel Messi aurait décidé d'interrompre brutalement les négociations. Ce qui relance totalement son avenir et a donné des idées à l'Inter. Alors que le capitaine du Barça n'a plus qu'une année de contrat, l'Inter serait prêt à tenter le coup lors du mercato estival. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Steven Zhang aurait pris les choses en main. D'après les dernières indiscrétions de la Gazzetta dello Sport , le président des Nerazzurri aurait approché directement l'entourage de Lionel Messi et son homologue du Barça Josep Bartomeu, qui ne souhaite en aucun cas se séparer de son capitaine.

«Messi est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours»

Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS ce mercredi, Josep Bartomeu a totalement fermé la porte à un départ de Lionel Messi. « Leo l'a dit, il veut terminer sa carrière au Barça. Il est l’homme d’un seul club. Leo Messi, dans trois, quatre, ou beaucoup plus d’années, arrêtera de jouer, mais il jouera alors au Barça. Cela a toujours été son club, il est venu enfant, il ressent les couleurs. Il est le meilleur joueur de l'histoire, il est au Barça et il est clair que c'est son club pour toujours » , a-t-il déclaré. Malgré tout, l'Inter ne perdrait pas espoir et croirait toujours en ses chances de recruter Lionel Messi.

Lionel Messi aurait son destin en main