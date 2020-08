Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un accord trouvé dans le dossier Aubameyang ?

Publié le 7 août 2020 à 9h30 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, Pierre-Emerick Aubameyang, sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal, suscite l'intérêt du FC Barcelone. Malgré tout, l'international gabonais aurait trouvé un accord avec les Gunners pour prolonger jusqu'en juin 2023.

Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a alarmé le FC Barcelone. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, le club catalan veut profiter de la situation du Gabonais pour l'arracher aux Gunners lors du mercato estival. Toutefois, comme l'a indiqué le Daily Telegraph ce jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang serait plutôt parti pour prolonger avec Arsenal. A en croire le média britannique, l'attaquant de 31 ans serait proche d'accepter d'étendre son bail jusqu'en juin 2023.

Une prolongation de deux ans pour Aubameyang ?