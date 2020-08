Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arturo Vidal annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 10h30 par A.D.

En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, Arturo Vidal pourrait être vendu cet été par le Barça pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Interrogé sur son avenir, l'international chilien a expliqué clairement qu'il ne quitterait pas le FC Barcelone dans les semaines à venir.

Arrivé du Bayern à l'été 2018, Arturo Vidal pourrait faire ses valises cet été et quitter le FC Barcelone. Alors que son contrat arrivera à terme en juin 2021, l'international chilien pourrait être poussé vers la sortie par sa direction pour ne pas partir gratuitement dans un an. Alors que son avenir serait incertain, Arturo Vidal a confié qu'il ne voulait en aucun cas quitter le Barça cet été. « Nous n’avons pas beaucoup travaillé avec Quique Sétien et le changement d’entraineur a été soudain. Nous déciderons donc l’avenir seulement à la fin de saison, mais personnellement je souhaite continuer à être un joueur important pour le Barça », avait-il déclaré à Win Sport Tv il y a plusieurs jours. S'il semblait avoir des doutes sur son avenir lors de cette sortie, Arturo Vidal a affiché davantage de certitudes lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo ce vendredi matin. Et à en croire le milieu de terrain de 33 ans, il défendra les couleurs du FC Barcelone la saison prochaine.

«Si Dieu le veut, je serai toujours là la saison prochaine»