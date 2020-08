Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ confirmé pour cette piste XXL !

Publié le 7 août 2020 à 10h15 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Mendes a proposé le profil de James Rodriguez à Leonardo pour la saison prochaine. Et le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer, alors que l’international colombien serait plus que jamais sur le départ…

Leonardo a une carte à jouer dans ce dossier. Comme révélé par le10sport.com , Jorge Mendes cherche à trouver un nouveau club à James Rodriguez, désormais devenu indésirable au Real Madrid. Avec seulement 14 rencontres toutes compétitions confondues disputées cette saison, l’international colombien sait qu’il ne parviendra pas à retrouver un temps de jeu suffisant au Real Madrid. Le milieu offensif de 29 ans a été proposé à Leonardo et au PSG par son agent. Et il serait bel et bien sur le départ…

James ne devrait plus jouer au Real Madrid