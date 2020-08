Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Meunier affiche un énorme regret après son départ !

Publié le 7 août 2020 à 18h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Thomas Meunier s'est engagé avec le Borussia Dortmund et ne finira pas la Ligue des Champions avec le PSG. Comme il l'a lui-même confié, l'international belge aurait souhaité disputer la fin de la campagne de C1 avec le club parisien.

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Thomas Meunier a fait ses valises et pris le large pour prendre la direction du Borussia Dortmund. Contrairement à Thiago Silva, Eric Maxim Choupo-Moting et Sergio Rico, l'international belge n'a pas étendu son bail de deux mois pour finir la campagne de Ligue des Champions avec le PSG. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Thomas Meunier est revenu sur son départ et a reconnu qu'il aurait aimé terminer la saison de C1 avec le club de la capitale.

«Mon premier souhait était de terminer la compétition avec Paris»