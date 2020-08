Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Meunier suspecté par le vestiaire sur son transfert ?

Publié le 7 août 2020 à 9h15 par G.d.S.S. mis à jour le 7 août 2020 à 9h16

Parti libre du PSG cet été pour s’engager avec le Borussia Dortmund, Thomas Meunier a avoué qu’il avait signé dès février dernier avec le club allemand. Alors forcément, le club parisien s’interroge sur sa suspension en 8e de finale retour de la Ligue des Champions…

« J’avais déjà signé avant le match (le 1/8e de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le BVB le 18 février dernier, ndlr). J'avais la chair de poule pendant tout le match. C'était la première fois pour moi que je jouais dans un tel stade et dans une telle ambiance », a confié Thomas Meunier jeudi lors de sa conférence de presse de présentation au Borussia Dortmund, alors que le latéral belge avait pourtant confié les semaines précédant son départ du PSG qu’il espérait une offre de prolongation de la part de Leonardo. Mais les réflexions suite à cette énorme révélation de Meunier vont même plus loin, et le PSG repense notamment à son étrange suspension pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre Dortmund.

Le PSG s’interroge sur la suspension de Meunier contre Dortmund