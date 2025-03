OM - Menaces de mort : Longoria s’est pris «un coup de pression» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre 2023, l’OM a traversé une très violente crise. Tout était alors parti d’une réunion entre la direction olympienne et les groupes de supporters qui avait dérapé. A l’occasion de celle-ci, Pablo Longoria avait notamment été ciblé personnellement. Il était même question de menaces de mort à l’encontre du président de l’OM. Mais voilà que ce n’est pas ce qui serait arrivé.

C’est un Pablo Longoria « au bout du rouleau » qu’Alexandre Jacquin avait retrouvé après la réunion houleuse avec les groupes de supporters. Se rappelant de son interview avec le président de l’OM, le journaliste de La Provence a expliqué : « Je le vois arriver, décoiffé, habillé plus comme il était habillé, il est tiré à 4 épingles normalement, décontenancé, il n’a pas dormi. A côté de lui, on a Iriondo, ils sont au bout du rouleau. (…) Il s’assoit et on le laisse parler. On avait nos questions, mais on le laisse parle parce qu’il en a gros sur le coeur. Il déroule sa vérité, sa version, il part dans tous les sens. A côté, on a Iriondo qui commence à avoir la larme à l’oeil. Là, je me dis : « Si ils sont comme ça, c’est qu’ils vont partir. Ce n’est pas possible d’être comme ça. C’est la fin de l’histoire » ».

« Il n’y a pas eu de menaces de mort comme on a pu l’entendre »

Mais que c’est-il passé lors de cette réunion pour que Pablo Longoria soit dans cet état ? De nombreuses rumeurs avaient couru sur ce qui était arrivé. Alors que le président de l’OM avait été pris pour cible, certains assuraient que des menaces avaient été proférées. Etait-ce le cas ? Pour le podcast de La Provence, un supporter de l’OM ayant assisté à cette réunion a fait savoir : « Il n’y a pas eu de menaces de mort comme on a pu l’entendre. Surement pas. Juste un coup de pression comme on sait le faire à Marseille ».

« On aurait dit un petit garçon en train de se faire gronder par des adultes »

Ce supporter de l’OM en question a ensuite fait savoir sur cette réunion tendue avec Pablo Longoria et le reste de la direction olympienne : « On a évoqué plusieurs choses, dont la gestion des cas Mandanda et Payet, mais aussi ceux de Guendouzi et Sanchez. On a parlé du début de la saison, de la mauvaise qualité de jeu et de certains dossiers comme les problèmes, les féminines et le centre de formation. Et on a reproché à Longoria la politique sportive du club mais aussi de se gaver sur le dos de l’OM, de faire manger ses amis, de prendre des sous sur les transferts. Là il a répondu : « Si vous pensez que j’ai pris 1€, je quitte le club ». Il était blanc comme un linge, on aurait dit un petit garçon en train de se faire gronder par des adultes et les autres n’ont pas bronché. Il n’a pas compris qu’en tant que président, il doit imposer son autorité et nous dire de rester à notre place. Au lieu de ça, il tremble ».