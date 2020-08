Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Le clan Griezmann se livre sur sa relation avec Messi !

Publié le 7 août 2020 à 1h30 par La rédaction

L’absence de complicité sur le terrain entre Antoine Griezmann et Lionel Messi a fait beaucoup de bruit en Catalogne. Face aux critiques, le clan Griezmann a tenu à donner son point de vue sur cette relation.

Quittant l’Atlético de Madrid pour rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, la saison d’Antoine Griezmann en Catalogne allait être suivie avec grand intérêt. Un an après, le champion du monde est méconnaissable sur le terrain et son intégration avec le Barça peine à se faire ressentir. Une situation d’autant plus révélatrice comme l’a montré cette saison l’entente Messi-Griezmann qui a été le point noir de la saison du français. Le clan du tricolore a tenu à sortir du silence pour évoquer le contexte que vit actuellement Antoine Griezmann, mais aussi pour parler de son entente sur le terrain avec Lionel Messi…

« Léo n'est pas un imbécile, il veut le meilleur »