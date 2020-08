Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : C'est encore loin d'être réglé pour cette pépite de Guardiola !

Publié le 8 août 2020 à 9h30 par T.M.

Formé au FC Barcelone et aujourd’hui à Manchester City, Eric Garcia pourrait bien retrouver son premier amour. Néanmoins, le retour de l’Espagnol en Catalogne serait encore loin d’être réglé. Explications.

A la recherche du successeur de Gerard Piqué, le FC Barcelone aurait trouvé son bonheur à Manchester City. En effet, c’est sur Eric Garcia que les Catalans ont jeté leur dévolu. Formé à La Masia, l’Espagnol pourrait donc faire son retour au Barça, mais reste encore à trouver un accord avec le club entraîné par Pep Guardiola, alors que le joueur de 19 ans n’a plus qu’un an de contrat. Aujourd’hui, les intentions d’Eric Garcia sont d’ailleurs claires. « Eric Garcia nous a annoncé qu'il ne voulait pas prolonger avec City. Il lui reste un an, mais il ne veut pas prolonger davantage. On le voulait mais il ne veut pas. On imagine qu'il veut jouer ailleurs », annonçait Guardiola il y a quelques jours. Mais un terrain d’entente entre les deux clubs est encore loin.

Des positions très éloignées