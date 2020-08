Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane se lâche sur son avenir !

Publié le 8 août 2020 à 8h30 par Th.B.

Vainqueur de la Liga, Zinedine Zidane n’a pas su faire mieux que son prédécesseur Santiago Solari et est lui aussi sorti par la petite porte en 1/8ème de finale de la Ligue des champions. L’occasion pour les journalistes présents en conférence de presse de l’interroger sur son avenir. Mais l’entraîneur du Real Madrid sera bien là pour le prochain exercice.

Son Real Madrid avait jusqu’ici effectué une reprise parfaite en championnat qui avait permis au club merengue de rafler son premier titre de Liga depuis 2017. Cependant, la Casa Blanca n’a pas su réitérer ce genre de performances à l’Etihad Stadium vendredi soir à cause en partie de deux bourdes de Raphaël Varane, le Real Madrid s’est incliné 2 buts à 1 face à Manchester City. Une défaite synonyme d’élimination de la Ligue des champions au stade des 1/8èmes de finale comme la saison passée face à l’Ajax Amsterdam lorsque Santiago Solari était aux commandes de l’équipe. Le technicien argentin avait été remercié. Même sort réservé à Zinedine Zidane ? Le champion du monde a répondu.

« Je suis l'entraîneur de Madrid et c'est tout »