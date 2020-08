Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Au Real Madrid, on est désormais résigné pour Gareth Bale…

Publié le 8 août 2020 à 4h00 par T.M.

Gareth Bale ne veut pas quitter le Real Madrid. Malgré la volonté de s’en débarrasser, les Merengue semblent finalement se résoudre à devoir continuer avec le Gallois.

En état de jouer, Gareth Bale n’a toutefois pas été convoqué par Zinedine Zidane pour le match du Real Madrid face à Manchester City. Un nouveau signe de la rupture totale entre les Merengue et le Gallois. A Madrid, on voudrait d’ailleurs mettre fin à cette relation toxique lors de ce mercato estival. Mais se débarrasser du joueur de 31 ans pourrait bien être une mission impossible. Pour cela, il faut trouver preneur ainsi que Bale souhaite s’en aller ce qui n’est pas le cas, lui qui a encore deux ans de contrat avec le Real Madrid. Face à cette situation, Florentino Pérez et Zinedine Zidane pourraient donc finalement jeter l’éponge.

« Nous nous attendons à ce qu’il reste au Real Madrid pour les deux prochaines années »