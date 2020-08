Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Daniel Riolo dézingue Lihadji sur son départ !

Publié le 8 août 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Après avoir refusé de signer professionnel à l’OM ces derniers mois, Isaac Lihadji s’est engagé libre avec le LOSC. Et Daniel Riolo ne comprend absolument ce choix de carrière…

« Des regrets de ne pas jouer l'OM avec la Ligue des Champions ? Non, c'est une décision que j'ai prise avec ma famille en étant conscient que le LOSC jouer la Ligue Europa et je suis très heureux d'avoir signé ici et disputer la Ligue Europa », a indiqué Isaac Lihadji le 16 juillet dernier, lors de sa conférence de présentation au LOSC. Pourtant, l’OM avait absolument tout tenté ces derniers mois pour convaincre le jeune attaquant de 18 ans de signer son premier contrat professionnel au sein de son club formateur. Et le choix de Lihadji fait même réagit certains observateurs…

« Ces excuses sont bidons »