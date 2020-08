Foot - Real Madrid

Real Madrid - Polémique : Golf, clash... Bale a joué un sale tour à Zidane !

Publié le 7 août 2020 à 20h00 par La rédaction

En rupture totale avec Zinedine Zidane, Gareth Bale l’a démontré en refusant d'être dans le groupe pour affronter Manchester City. Une ambiance qui pourrait encore s’aggraver à la suite des dernières révélations sur les raisons du Gallois.

Le torchon brûle entre Zinedine Zidane et Gareth Bale. Depuis le début de la saison, l’attaquant du Real Madrid a très peu joué créant une véritable rupture avec le coach français. Sous contrat jusqu’en 2022, Zinedine Zidane souhaiterait à tout prix s’en débarrasser, mais le Gallois ne l’entend pas de cette oreille. Une confrontation entre les deux hommes qui a été mis en évidence lors de la conférence de presse de Zinedine Zidane avant le match contre Manchester City : « je peux seulement vous dire qu'il a préféré ne pas jouer et le reste est entre lui et moi. Si la démarche de Bale est personnelle ? Oui, mais je ne vais rien vous dire d'autre » Toutefois, la situation pourrait prendre une autre tournure à la suite des dernières révélations sur l’ancien attaquant des Spurs…

Gareth Bale jouait au golf en pleine conférence de presse !