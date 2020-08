Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Anelka se livre sur la mise à l’écart de Benzema chez les Bleus !

Publié le 6 août 2020 à 13h00 par T.M.

Karim Benzema est aujourd’hui au sommet de son art. Pour autant, l’attaquant du Real Madrid est toujours écarté par Didier Deschamps en équipe de France. Un sujet que Nicolas Anelka n’a pas manqué de commenter.

Cette saison, Karim Benzema a impressionné tout le monde avec le Real Madrid. Le Français a porté la Casa Blanca sur ses épaules, l’amenant au titre de champion d’Espagne. Des performances exceptionnelles qui ont fait vibrer tous les observateurs. Même Didier Deschamps ? Si Benzema connait la gloire depuis son arrivée au Real Madrid, son histoire avec l’équipe de France est plus compliquée. En effet, KB9 n’a plus porté le maillot des Bleus depuis le 8 octobre 2015, n’entrant plus dans les plans du sélectionneur. Une décision de Deschamps qui continue toujours autant de faire parler. Et ce jeudi, pour Marca , c’est Nicolas Anelka, qui a lui aussi connu une histoire très mouvementée avec l’équipe de France, qui s’est livré.

« Ils forment déjà une grande équipe, mais ce serait encore mieux »