Mercato - Real Madrid : Un gros nom de Zidane va prendre la porte !

Publié le 8 août 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le Real Madrid, James Rodriguez peine à obtenir du temps de jeu sous les ordres de Zinedine Zidane. Et son départ semble désormais …

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 17 juillet dernier, le profil de James Rodriguez a été proposé au PSG. Le milieu offensif colombien, qui n’entre plus vraiment dans les plans de Zinedine Zidane, n’a plus qu’une année de contrat au Real Madrid et peine à redresser la barre. D’ailleurs, la presse espagnole est désormais catégorique quant à l’avenir de James au sein du Real Madrid.

James va partir cet été

Comme l’a révélé AS vendredi, James Rodriguez devrait bel et bien être transféré cet été, et c’est d’ailleurs le joueur lui-même qui aurait demandé de ne pas disputer la rencontre face à l’Athletic Bilbao. C’est actuellement Arsenal qui serait le mieux positionné pour récupérer le milieu offensif du Real Madrid cet été, et reste donc à savoir si le PSG tentera également sa chance.