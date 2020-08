Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Real Madrid admet une terrible erreur avec Gareth Bale !

Publié le 7 août 2020 à 19h00 par T.M.

Proche de rejoindre la Chine l’été dernier, Gareth Bale avait finalement vu le Real Madrid bloquer son départ au dernier moment. Un choix dont aujourd’hui on se mord les doigts chez les Merengue.

Entre le Real Madrid et Gareth Bale, la rupture est désormais clairement actée. Alors que le Gallois, pourtant en état de jouer, n’est pas du voyage pour affronter Manchester City, Zinedine Zidane a annoncé ce jeudi : « On a eu une conversation privée, mais je peux seulement vous dire qu'il a préféré ne pas jouer et le reste est entre lui et moi ». Chez les Merengue, on souhaiterait désormais se séparer de Bale, lui qui a encore 2 ans de contrat. Mais cela s’annonce compliqué puisque le Gallois n’aurait clairement pas l’intention de bouger et ce peu importe ce qui arrive. Tout aurait pourtant pu se passer bien différemment si le joueur de 31 ans avait rejoint la Chine l’été dernier. Tout était bouclé, mais le Real Madrid avait finalement mis son veto au dernier moment. De quoi donner des regrets à la Casa Blanca.

« Nous avons fait une erreur »