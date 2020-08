Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Concurrence XXL dans ce dossier chaud du Barça ?

Publié le 7 août 2020 à 22h30 par La rédaction

Tandis que les négociations n’avanceraient pas assez vite pour la prolongation de Marc-André Ter Stegen, deux cadors européens seraient en embuscade pour le gardien du FC Barcelone.

Alors que l’objectif numéro 1 du FC Barcelone serait de réaliser un grand coup de balai au sein de son effectif, des dossiers internes sont aussi à gérer pour Josep Maria Bartomeu. Le président du club catalan vise plusieurs prolongations dont celle du portier allemand, Marc-André Ter Stegen . Sous contrat jusqu’en 2022, le portier du FC Barcelone serait sur les tablettes de nombreux clubs comme le PSG, le Bayern Munich ou encore Chelsea. Des clubs qui surveilleraient avec grande attention l’évolution du dossier géré par le FC Barcelone. Parmi eux, deux d’entres eux se feraient très présents pour le portier allemand…

Chelsea et l’Inter auraient manifesté un intérêt !