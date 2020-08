Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Autour de ce dossier sensible, c'est le flou total...

Publié le 7 août 2020 à 19h30 par A.C.

Pointé du doigt pour ne pas être rentré en Catalogne et réintégré l’effectif du FC Barcelone, Arthur Melo pourrait changer d’idée.

C’est l’un des inconvénients de cette fin de saison étrange. Alors que le FC Barcelone était à l’époque encore engagé en Liga, Arthur Melo a été transféré à la Juventus. Le joueur, qui ne jouait déjà pas beaucoup avec Quique Sétien, a ainsi peu à peu disparu de la circulation et, une fois le championnat terminé, il s’est envolé pour le Brésil. Le problème, c’est que lorsqu’il a fallu revenir en Catalogne en vue de la préparation pour la Ligue des Champions... Arthur aurait refusé. « Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect pour ses coéquipiers, parce que l’équipe veut faire bonne figure en Ligue des Champions. Et aussi pour le club » s’est emporté récemment le président Josep Maria Bartomeu, lors d’un entretien accordé à Sport . « Ce n’est pas logique qu’en jouant un titre aussi important, un joueur décide de s’effacer. C’est injustifiable et totalement incompréhensible. C’est un acte d’indiscipline inacceptable. Je l’ai appelé et il m’a dit 'je ne reviendrai pas, je reste au Brésil'. C’est sa décision ». Le joueur risquerait notamment des lourdes sanctions économiques...

Arthur, personne ne comprend au Barça