Mercato - Barcelone : Les vérités de Setién sur un dossier sensible de l'été !

Publié le 7 août 2020 à 16h30 par Amadou Diawara

Peu satisfait par sa situation au FC Barcelone, Arthur Melo aurait décidé de ne pas revenir à Barcelone après ses quelques jours de vacances. Alors qu'une énorme polémique a éclaté, Josep Bartomeu est sorti de ses gonds et n'a pas manqué de pointer du doigt l'attitude de son milieu de terrain. Après le président du Barça, Quique Setién s'est également prononcé sur le cas Arthur Melo.

Après de longues semaines de négociations, le FC Barcelone et la Juventus sont parvenus à convaincre Arthur Melo d'être échangé avec Miralem Pjanic. Malgré tout, la relation entre le Barça et le joueur serait toujours tendue. En vacances quelques jours au Brésil, l'ancien de Grêmio aurait décidé de ne pas revenir à Barcelone. Selon les dernières informations de Mundo Deportivo , Quique Setién aurait expliqué à Arthur Melo qu'il n'avait pas l'intention de le faire jouer pour la fin de la campagne de Ligue des Champions. Et ce message aurait provoqué la colère du Brésilien. Alors qu'Arthur Melo a séché l'entrainement, Josep Bartomeu s'est agacé et l'a fait savoir lors d'un entretien accordé à Sport.es . « Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect pour ses coéquipiers, parce que l’équipe veut faire bonne figure en Ligue des Champions. Et aussi pour le club. Ce n’est pas logique qu’en jouant un titre aussi important, un joueur décide de s’effacer. C’est injustifiable et totalement incompréhensible. C’est un acte d’indiscipline inacceptable. Je l’ai appelé et il m’a dit 'je ne reviendrai pas, je reste au Brésil'. C’est sa décision » , a pesté le président du FC Barcelone.

«Ce qu’a fait Arthur est un manque de respect pour ses coéquipiers»

Pour arranger sa situation avec le FC Barcelone, Arthur Melo serait finalement revenu sur sa décision et aurait accepté de rentrer à Barcelone pour s'entretenir avec sa direction d'après les dernières indiscrétions de La Vanguardia . Ce vendredi, Calciomercato.it a confirmé la tendance et en a rajouté une couche. A en croire le média transalpin, Arthur Melo aurait bel et bien décidé de faire son retour en Catalogne pour rencontrer ses dirigeants. Toutefois, le milieu de terrain de 23 ans ne compterait toujours pas reporter le maillot du FC Barcelone. En effet, Arthur Melo aurait l'intention de demander une rupture immédiate de son contrat à un mois de la fin de son bail. Alors que le Barça affronte le Napoli ce samedi soir (huitième de finale retour de la Ligue des Champions), Quique Setién a abordé le cas d'Arthur Melo en conférence de presse d'avant-match.

«J'aurais aimé que ce soit différent, mais...»