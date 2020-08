Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien se prononce sur son avenir !

Publié le 7 août 2020 à 13h00 par La rédaction

Sur la sellette après des résultats décevants, Quique Setien serait toujours dans l’incertitude concernant son avenir. Cependant, le coach des Blaugrana semble être très confiant concernant son avenir…

Quique Setien le sait : ses prochaines performances au FC Barcelone seront scrutées de près. Après le fiasco de la Liga, qui a vu le Barça s’écrouler dans la course finale et laisser le Real Madrid s’envoler vers le titre, Quique Setien serait sur un siège éjectable chez les Blaugrana . Seule une bonne performance en Ligue des Champions pourrait garantir sa place à Setien à la tête de l’équipe première la saison prochaine. Cependant, ce dernier semble être très confiant concernant son avenir, et reste très calme face à la situation…

« Je suis tranquille et je pense que nous continuerons »