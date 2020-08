Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Cette énorme confidence sur la relation entre Messi et Setién !

Publié le 7 août 2020 à 9h00 par A.D.

Depuis la reprise de la saison, Lionel Messi et Quique Setién semblent avoir de plus en plus de mal à cohabiter ensemble au FC Barcelone. Alors que les deux hommes auraient mis les choses à plat lors d'une longue discussion, Arturo Vidal a laissé entendre que la relation entre son entraineur et son capitaine avait évolué.

Depuis la reprise, Lionel Messi et Quique Setién semblent avoir de plus en plus de mal à se supporter au FC Barcelone. Pour arranger la situation et pouvoir être concentrés sur la Ligue des Champions, les deux hommes ont eu un long entretien il y a plusieurs jours comme l'a reconnu Josep Bartomeu. « Y-a-t-il tant de problèmes que ça entre Lionel Messi et Quique Setién ? Il faudrait leur demander. Ils ont discuté au camp d'entrainement à la vue de tous, mais ni (Quique) Setién, ni (Lionel) Messi ne m'ont parlé de cet entretien. Cela relève de leur vie privée. Si c'est une bonne chose ou non qu'ils parlent autant ? C'est une très bonne chose. Les entraineurs devraient communiquer avec leurs joueurs, échanger des opinions et des réflexions. Cela permet de rassembler un groupe. En plus, (Lionel) Messi est le capitaine et représente l'ensemble de l'équipe » , avait confié le président du FC Barcelone à Mundo Deportivo . Depuis cet échange, tout serait rentré dans l'ordre entre Lionel Messi et Quique Setién selon Arturo Vidal.

«Il est clair que l'attitude a changé pour tout le monde»