Mercato - ASSE : Puel aurait dégainé pour un attaquant brésilien !

Publié le 7 août 2020 à 22h00 par La rédaction

À la recherche d’un nouvel attaquant, l’ASSE serait très intéressée par Marcos André. Un intérêt qui se serait même retranscrit par la formulation d’une première offre.

L’ASSE risque de connaître un été très agité. Sous la direction de Claude Puel, l’effectif stéphanois devrait connaître de gros changements. L’ancien entraîneur de l’OGC Nice a par ailleurs accéléré le renouveau des Verts avec la création d’une liste noire. Cette dernière représente les cadres de l’ASSE qui ne feraient plus partie des plans de Claude Puel pour la saison prochaine. On retrouve ainsi Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz, Yann M’Vila mais aussi Wahbi Khazri. L'attaquant tunisien serait donc prié de faire ses valises afin d'alléger la masse salariale et pour le remplacer, l’ASSE aurait ciblé un autre élément offensif pour le remplacer.

L’ASSE ciblerait Marcos André !