Mercato - Real Madrid : Zidane n’a pas dit son dernier mot pour Cherki...

Publié le 7 août 2020 à 21h00 par A.C.

Zinedine Zidane, coach du Real Madrid, continuerait à suivre Rayan Cherki de l’Olympique Lyonnais.

C’est un grand signal envoyé par l’Olympique Lyonnais. Considéré comme le nouveau grand talent du centre de formation, Rayan Cherki a prolongé son contrat jusqu’en 2023. « Cela me fait énormément plaisir de prolonger l’aventure dans mon club formateur » s’est réjoui le joueur de 16 ans. « Aujourd’hui, je suis lié avec l’Olympique Lyonnais une saison supplémentaire et je suis très heureux. Je veux devenir un titulaire indiscutable et marquer l’histoire du club ». Suite à cette prolongation, L’Équipe a d’ailleurs révélé que le Real Madrid et Manchester United auraient tenté leur chance pour Cherki... qui a donc plutôt choisi de poursuivre à l’OL.

