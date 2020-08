Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouveau message du Bayern Munich pour l’avenir d’Alaba !

Publié le 7 août 2020 à 21h15 par T.M.

Désiré au PSG pour venir assurer la succession de Thiago Silva, David Alaba a vu son entraîneur, Hans-Dieter Flick, lui faire passer un message pour son avenir au Bayern Munich.

Après avoir vu Tanguy Kouassi filer au Bayern Munich, Leonardo pourrait se venger en frappant un grand coup. En effet, depuis plusieurs jours désormais, le nom de David Alaba ne cesse d’être associé au PSG. A un an de la fin de son contrat en Bavière, l’Autrichien est actuellement dans le flou pour son avenir. Va-t-il prolonger ? Va-t-il partir ? Du côté du Bayern Munich, on cherche en tout cas à tout faire pour lui faire signer un nouveau contrat bien que ses exigences salariales soient colossales. Finalement, l’avenir d’Alaba pourrait donc toujours s’écrire en Allemagne. Hans-Dieter Flick le souhaite d’ailleurs.

« Nous voulons tous que David prolonge »