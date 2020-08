Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Et si c’était lui, le gros coup de Villas-Boas cet été ?

Publié le 7 août 2020 à 17h30 par A.C.

Jeune talent français du Bayern Munich, Michael Cuisance pourrait bien être la recrue phare de l’Olympique de Marseille.

Cet été, l’Olympique de Marseille pourrait perdre plusieurs joueurs. C’est notamment le cas au milieu, avec Morgan Sanson qui pourrait rejoindre la Premier League. « On n'est pas loin de l'Angleterre, il y a des touches sérieuses, son profil correspond à pas mal de besoins dans les clubs anglais. Il y a des clubs intéressés. C'est en très bonne voie » a récemment expliqué Jacques Bayle, correspondant pour Le Phocéen . Sanson n’est pas seul, puisque Maxime Lopez pourrait également plier bagages. Le joueur de l’OM plait énormément en Espagne, notamment au FC Séville, qui pourrait dépenser près de 10M€ pour se payer ses services. Pour pallier ces possibles départ, André Villas-Boas pourrait se tourner vers Michaël Cuisance, grand espoir du football français actuellement au Bayern Munich.

Villas-Boas travaille dans l’ombre

Car André Villas-Boas semble avoir un faible pour le milieu de 20 ans. C’est en tout cas ce qu’affirme Tuttosport . D’après les informations du quotidien italien, le coach de l’Olympique de Marseille apprécierait tout particulièrement le profil de Michaël Cuisance. D'ailleurs, il aurait justement organisé le match amical face au Bayern Munich récemment, afin de parler avec le joueur ainsi qu’avec les dirigeants bavarois. Son entourage a, de son côté, confirmé l’existence de discussions avec l’OM à L’Équipe du Soir . Un prêt pourrait ainsi être envisagé à en croire Sport BILD , mais le Bayern Munich souhaite qu’aucune option d’achat ne soit insérée dans le contrat du joueur.

Un prêt à l’OM, la meilleure solution pour Cuisance ?