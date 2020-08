Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur cette offre à 10M€ pour ce crack mexicain !

Publié le 7 août 2020 à 15h45 par T.M.

Pablo Longoria désormais aux commandes à l’OM, le mercato des Phocéens pourrait s’accélérer. Dernièrement, une piste a notamment été révélée du côté du Mexique. Et cela semble bel et bien se confirmer pour José Juan Macías, attaquant des Chivas Guadalajara.

André Villas-Boas attend toujours des recrues à l’OM et notamment dans le secteur offensif. Un renfort qui ne sera pas M’Baye Niang puisque l’entraîneur portugais a dernièrement écarté cette piste menant à l’attaquant de Rennes. Un autre profil serait recherché et sur la Canebière, on pourrait pourquoi pas tenter un pari sur l’avenir. En effet, ce jeudi, As a révélé que l’OM s’intéressait à José Juan Macías, attaquant mexicain de 20 ans qui évolue aux Chivas Guadalajara. Sous le charme de cette international mexicain, les Phocéens seraient même d’ores et déjà passés à l’offensive avec une offre à hauteur de 10M€. Suffisant pour s’offrir José Juan Macias ?

Une offre pour seulement 80% des droits du joueur ?