Mercato - Real Madrid : Zidane a essuyé un échec en France !

Publié le 7 juillet 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OL a finalement prolongé le contrat de Rayan Cherki, l’histoire aurait pu être bien différente puisque le Real Madrid avait des vues sur le jeune attaquant.

« Cela me fait énormément plaisir de prolonger l’aventure dans mon club formateur. Aujourd’hui, je suis lié avec l’Olympique Lyonnais une saison supplémentaire et je suis très heureux (…) Je veux devenir un titulaire indiscutable et marquer l’histoire du club », indiquait Rayan Cherki (16 ans) lundi au moment d’officialiser sa prolongation de contrat jusqu’en 2023 avec l’OL, lui qui est considéré comme l’un des grands espoirs les plus prometteurs du club rhodanien. D’ailleurs, Cherki a eu l’embarras du choix cet été, d’autant qu’il intéresserait des clubs prestigieux à l’étranger.

Le Real Madrid voulait Cherki, mais…

Comme l’a révélé L’Equipe, le Real Madrid ainsi que Manchester United seraient très intéressés par le profil de Rayan Cherki et auraient bien aimé attirer la pépite de l’OL cet été. Finalement, ni Zinedine Zidane ni Ole Gunnar Solskjaer ne sont parvenus à rafler la mise, et reste désormais à savoir si ces deux géants étrangers retenteront leur chance avec l’attaquant lyonnais dans les prochaines années.