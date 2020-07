Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un énorme coup est disponible pour 70M€ !

Publié le 7 juillet 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant l’une des grandes priorités du PSG pour cet été, Sergej Milinkovic-Savic pourrait finalement être cédé par la Lazio contre une offre à hauteur de 70M€.

Au même titre qu’Ismaël Bennacer (Milan AC), Tiémoué Bakayoko (Chelsea), Sandro Tonali (Brescia) ou encore Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) figure parmi les grandes priorités du PSG pour ce mercato estival. Leonardo cherche à absolument renforcer son milieu de terrain, et l’international serbe serait un profil prioritaire à ses yeux. D’ailleurs, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, Chelsea lorgne également sur Milinkovic-Savic, et le PSG devra donc passer rapidement à l’action s’il souhaite rafler la mise dans ce dossier.

SMS disponible pour 70M€ ?

Comme l’a révélé Calciomercato.com lundi, la Lazio Rome aurait revu ses exigences à la baisse pour Sergej Milinkovic-Savic et réclamerait finalement un montant de 70M€ pour envisager un départ de l’international serbe cet été. Reste donc à savoir si le PSG sautera sur l’occasion pour Milinkovic-Savic.