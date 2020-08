Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo vers le PSG ? La réponse de la Juventus !

Publié le 8 août 2020 à 8h15 par T.M.

Selon les dernières informations de France Football, Cristiano Ronaldo aurait toujours un certain intérêt pour le PSG. Une rumeur qui n’a pas manqué de faire réagir la Juventus et son président, Andrea Agnelli.

Après 9 ans de bons et loyaux services, Cristiano Ronaldo quittait le Real Madrid en 2018 afin de rejoindre la Juventus. Néanmoins, tout au long de son aventure chez les Merengue, le Portugais a vu les rumeurs se multiplier à son sujet et il a notamment été souvent question d’un grand intérêt du PSG. En effet, les Qataris ont longtemps rêvé d’attirer le Portugais au Parc des Princes pour en faire la figure de proue de leur projet. Cela ne s’est finalement jamais réalisé malgré plusieurs tentatives. Cependant, cela pourrait ne pas être totalement mort pour Cristiano Ronaldo. En effet, dernièrement, France Football assurait que le quintuple Ballon d’Or gardait un certain attrait pour le PSG, affichant même certains regrets de ne pas avoir rejoindre le club de la capitale.

« C’est un pilier de la Juve »