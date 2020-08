Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Avec Paris, Cavani a tenté un coup osé…

Publié le 8 août 2020 à 5h45 par Th.B.

Faute d’avoir trouvé un accord avec le PSG pour une prolongation, Edinson Cavani avait pris la décision de partir afin de voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Une tentative qui s’est soldée par un échec et aurait engendré un retournement veste de l’Uruguayen, mais le train était déjà passé.

Après sept ans passés au PSG et un titre de meilleur buteur de l’histoire du club avec 200 réalisations, Edinson Cavani est sans contestation possible un grand nom du club de la capitale. Néanmoins, son histoire avec Paris s’est achevée, et pas de la meilleure des manières. En effet, n’étant pas parvenu à un accord avec son ancienne direction pour une prolongation de contrat, Edinson Cavani avait choisi de s’en aller le 30 juin dernier, sans même avoir fait ses adieux au Parc des princes. El Matador aurait cependant tenté un coup improbable.

Cavani serait revenu sur sa décision !