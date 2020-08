Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La piste Max-Alain Gradel activée par l’OM ?

Publié le 7 août 2020 à 14h45 par T.M.

Après avoir écarté la piste M’Baye Niang, l’OM continue ses recherches pour trouver un renfort offensif à André Villas-Boas. Et voilà que cette quête mènerait désormais vers Max-Alain Gradel.

Florian Thauvin enfin disponible, André Vilas-Boas va donc pouvoir aligner son trio tant attendu avec Dimitri Payet et Dario Benedetto. Néanmoins, l’entraîneur de l’OM souhaite avoir d’autres solutions offensivement. Ainsi, après les arrivées de Pape Gueye et Leonardo Balerdi, la priorité serait désormais de recruter un nouvel attaquant. Après avoir écarté la piste M’Baye Niang, l’OM étudie donc d’autres profils. Ce vendredi, la presse turque annonce notamment que les Phocéens pourraient prochainement formuler une offre pour Ryan Babel, plus vraiment dans les plans à Galatasaray. Mais d’autres pistes existeraient, dont une bien connue de la Ligue 1.

L’OM tente le coup avec Gradel ?