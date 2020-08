Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star ciblée par Leonardo ne sera pas retenue !

Publié le 8 août 2020 à 6h45 par Th.B.

Dans les plans du PSG, Thiago Alcantara ne serait pas bloqué au Bayern Munich cet été, le club bavarois s'attendant à son départ. Néanmoins, Liverpool aurait des vues sur l'Espagnol et réciproquement.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG pense à Thiago Alcantara dans l’optique de son remodelage d’effectif au milieu de terrain. Le milieu de terrain du Bayern Munich est l’une des pistes activées par Leonardo en marge du mercato estival, à l’instar de Sergej Milinkovic-Savic ou encore d’Ismaël Bennacer. Néanmoins, Alcantara pourrait faire faux bond au PSG. En effet, après l’Espagne et le FC Barcelone et donc l’Allemagne et le Bayern, le joueur pourrait se laisser tenter par l’idée de rejoindre Liverpool et l’Angleterre afin de jouer sous la houlette de Jürgen Klopp. Et d’après Fabrizio Romano, ce serait d’ailleurs la volonté première de Thiago Alcantara.

« Thiago va quitter le Bayern Munich cet été »