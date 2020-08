Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça ne va pas pouvoir se débarrasser de

Publié le 8 août 2020 à 5h30 par Th.B.

Ivan Rakitic, à qui il reste un an de contrat au FC Barcelone, pourrait faire l’objet d’une vente afin que le club blaugrana puisse renflouer ses caisses. Néanmoins, le Croate campe sur ses positions et n’a pas l’intention de partir cet été.

En proie à de grosses difficultés financières que la crise du Covid-19 et les retombées économiques n’ont pas arrangé, le FC Barcelone va devoir dégraisser. D’ailleurs, la nouvelle recrue Francisco Trincão pourrait d’ores et déjà être vendu afin de permettre au club blaugrana de limiter les dégâts dans ses caisses. Peu de joueurs seraient considérés comme étant intransférables aux yeux des dirigeants blaugrana et Ivan Rakitic ferait partie des potentielles ventes. D’autant plus que ce serait l’été de la dernière chance pour le Barça puisque son contrat va expirer en 2021. Néanmoins, le principal intéressé ne songe pas à un départ.

« J’ai toujours dit que je voulais rester »