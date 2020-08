Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zinedine Zidane totalement relancé ?

Publié le 8 août 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

Eliminé par Manchester City en Ligue des Champions ce vendredi soir, le Real Madrid a achevé sa saison 2019-2020. L'occasion de faire le bilan de la saison de Zinedine Zidane à la tête du club merengue. Alors que son avenir est incertain, le coach français a affirmé qu'il était encore le coach du Real Madrid. Toutefois, la Juventus rôderait toujours et en aurait fait sa priorité pour remplacer Maurizio Sarri.

De retour au Real Madrid depuis presque un an et demi, Zinedine Zidane s'est illustré en Liga, mais pas forcément en Ligue des Champions cette saison. Grâce à un sans faute à la reprise du championnat, les hommes de Zinedine Zidane ont piqué la première place au FC Barcelone avant d'être sacrés. Toutefois, ils n'ont pas été aussi heureux en Ligue des Champions. Battu en huitième de finale aller au Santiago Bernabeu (1-2), le Real Madrid a essuyé un nouveau revers face à Manchester City ce vendredi (2-1). Résultat, la Maison-Blanche vit sa toute première élimination en C1 sous la houlette de Zinedine Zidane. Malgré tout, le coach français ne se sent pas en danger et ne veut pas penser à un départ du Real Madrid.

«Je suis l'entraîneur de Madrid et c'est tout»

« On ne peut pas être heureux, les joueurs les premiers. Ce que nous pouvons faire, c'est penser à ce que nous avons fait dans cette très bonne saison. L'important, c'est de tout donner sur le terrain. Il manquait quelque chose, j'en suis sûr, mais nous devons être heureux. La saison prochaine, on verra ce qu'on fera. Nous devons finir, nous reposer un peu. Ensuite, on verra. (...) Et bien, je suis là. Je suis l'entraîneur de Madrid jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je suis là, bien sûr. Il n'y a rien à penser. Je suis l'entraîneur de Madrid et c'est tout. Il n'y a plus de questions à poser à ce sujet. Maintenant, nous allons nous reposer et nous reviendrons pour jouer une grande saison » , a confié Zinedine Zidane en conférence de presse d'après-match. Si Zinedine Zidane ne veut pas s'imaginer loin de Madrid, la Juventus ne verrait pas les choses de la même manière.

Zinedine Zidane, la priorité de la Juve ?