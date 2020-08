Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ferait le forcing pour le crack de Zinedine Zidane !

Publié le 8 août 2020 à 12h15 par T.M. mis à jour le 8 août 2020 à 12h30

Au Real Madrid, on rêve de recruter Kylian Mbappé. Mais du côté du PSG, il semblerait également que Leonardo ait envie de chiper un crack à Zinedine Zidane.

Dans les prochains mois, l’axe PSG-Real Madrid pourrait bien être agité. Alors que Keylor Navas et Alphonse Areola ont déjà emprunté cette route l’été dernier, d’autres joueurs pourraient les imiter à l’avenir. Et forcément, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. A 21 ans, le joyau français est le grand rêve de Florentino Pérez, qui devrait lancer son assaut à l’été 2021. D’ici là, Leonardo cherchera à éloigner la menace en tentant de prolonger Mbappé. Mais un autre mauvais tour pourrait également être joué au Real Madrid. Depuis plusieurs mois désormais, il est question d’un vif intérêt du directeur sportif du PSG pour son compatriote brésilien de la Casa Blanca, Vinicius Jr. Et visiblement, Leonardo continuerait son pressing en coulisses.

Leonardo veut Vinicius Jr à tout prix !