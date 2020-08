Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités de Thiago Silva sur une possible prolongation !

Publié le 8 août 2020 à 10h45 par T.M.

Alors que Thiago Silva vit actuellement certainement ses derniers moments en tant que joueur du PSG, le Brésilien s’est prononcé sur une possible prolongation de contrat.

A 35 ans, Thiago Silva se rapproche de la fin de son aventure au PSG. En effet, après avoir prolongé de quelques semaines pour disputer la fin de la Ligue des Champions avec le groupe de Thomas Tuchel, le Brésilien s’apprête à faire ses valises. En effet, dans l’immédiat, il n’est pas prévu que Leonardo lui accorde une prolongation de contrat. Par conséquent, Thiago Silva va prochainement se retrouver libre. A moins d’un retournement de situation comme cela est arrivé avec Layvin Kurzawa. Censé lui aussi partir cet été à la fin de son contrat, le Français en a finalement signé un nouveau. Peut-il alors arriver la même chose pour le capitaine parisien ?

« Cela va dépendre du club »