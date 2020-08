Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le dossier Gradel parti pour s’éterniser ?

Publié le 8 août 2020 à 9h15 par Th.B.

Max-Alain Gradel pourrait être une solution à terme pour l’OM, bien que Frank McCourt déposerait son véto, et en particulier en toute fin de mercato.

Après quatre saisons passées à l’ASSE et trois années au Toulouse FC où il est toujours sous contrat, Max-Alain Gradel est incontestablement un fin connaisseur de la Ligue 1. De plus, l’international ivoirien qui fêtera ses 33 ans en novembre prochain dispose d’une grosse expérience à l’étranger après ses passages à Leicester City, Leeds United et Bournemouth. Un profil qui pourrait plaire à l’OM. La Dépêche du Midi évoquait la possibilité qu’il signe cet été alors que le TFC a été relégué en Ligue 2. Gradel pourrait d’ailleurs venir gratuitement puisqu’un accord aurait été passé entre les deux parties pour que son contrat, courant jusqu’en juin 2021, soit annulé en cas de belle offre reçue. Néanmoins, comme L’Équipe l’a révélé ces dernières heures, Frank McCourt aurait déposé son véto. Le propriétaire de l’OM refuserait, après les épisodes Grégory Sertic et Kevin Strootman, de miser sur des joueurs âgés de plus de 30 ans. Mais la donne pourrait changer.

Gradel, réponse fin septembre ?