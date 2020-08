Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pour ce défenseur, ce sera 11M€ !

Publié le 8 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Pisté par l’OM, Diogo Dalot pourrait partir cet été via un prêt ou un transfert sec. Néanmoins, Manchester United attendrait un chèque de 11M€ pour céder son latéral droit.

Cet été, le joueur ayant une jolie cote sur le marché des transferts, l’OM serait susceptible de perdre Bouna Sarr. Pour remplacer le latéral droit, plusieurs pistes auraient été activées par la direction phocéenne. Hormis Kenny Lala, Pablo Longoria et les hauts représentants de l’OM songeraient à recruter Diogo Dalot. Le latéral droit de Manchester United ne semble pas faire l’unanimité à Old Trafford et Ole Gunnar Solskjaer pourrait bien accepter de céder l'arrière de 21 ans. Outre le fait que l’OM devrait se montrer plus convaincant que le FC Barcelone dans ce dossier, un autre obstacle se placerait sur le chemin du club olympien.

Diogo Dalot, 11M€ et Everton comme concurrence.