Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani, Meunier… Thiago Silva justifie son choix fort !

Publié le 8 août 2020 à 9h45 par T.M.

Au contraire de Thomas Meunier et Edinson Cavani, Thiago Silva a lui accepté de prolonger de quelques mois avec le PSG pour terminer la Ligue des Champions. Un choix justifié par le Brésilien.

Le PSG a désormais rendez-vous au Portugal pour disputer le Final 8 de la Ligue des Champions. Alors que cela commencera par le quart de finale face à l’Atalanta, cela sera les derniers instants de Thiago Silva en tant que joueur parisien. En effet, en fin de contrat et Leonardo ne voulant pas le prolonger, le Brésilien fera donc ses valises à l’issue de cette campagne. Un départ finalement repoussé de quelques semaines puisque Thiago Silva a prolongé pour terminer l’aventure européenne avec le PSG, au contraire d’Edinson Cavani et Thomas Meunier qui ne figurent plus dans le groupe de Thomas Tuchel.

« Pour moi c'était important de finir la saison »