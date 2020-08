Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva va regretter Paris !

Publié le 8 août 2020 à 4h45 par T.M.

D’ici quelques semaines, Thiago Silva ne sera plus un joueur du PSG. Des adieux qui briseront le coeur du Brésilien, qui va notamment regretter sa vie à Paris.

Le 12 août prochain, le PSG entamera le Final 8 de la Ligue des Champions face à l’Atalanta. L’occasion de voir une dernière fois Thiago Silva sous le maillot parisien. En effet, à l’issue de cette campagne européenne, le Brésilien fera ses valises, lui qui arrive au terme de son contrat. Leonardo ne voulant pas le prolonger, le protégé de Thomas Tuchel va donc devoir se trouver un nouveau club. En attendant, Thiago Silva profite de ses derniers moments en tant que joueur du PSG mais aussi de sa vie à Paris. Des moments qui vont d’ailleurs manqué au principal intéressé.

« Je veux profiter de la ville jusqu’au dernier jour »