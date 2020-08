Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Thiago Silva avant son départ du PSG !

Publié le 7 août 2020 à 13h45 par T.M.

Leonardo ne voulant pas le prolonger, Thiago Silva quittera le PSG à l’issue de la campagne en Ligue des Champions. Un déchirement pour le Brésilien qui est désormais comme chez lui à Paris.

Au PSG, certains aimeraient bien voir Thiago Silva prolonger. Le Brésilien voudrait lui aussi prolonger l’aventure. Toutefois, Leonardo en aurait décidé autrement et il ne serait pas prévu que le capitaine de Thomas Tuchel signe un nouveau contrat, au contraire de ce qui a pu arriver à Layvin Kurzawa. Thiago Silva va donc finir la Ligue des Champions avant de faire ses valises, voyant son contrat arriver à son terme. A 35 ans, l’ancien du Milan AC ouvrira donc un nouveau défi, mettant alors fin à son chapitre au PSG, entamé en 2012. Les années ont désormais passé, l’international auriverde est comme chez lui à Paris, ayant même été récemment naturalisé français.

« Je suis même devenu Parisien et Français »