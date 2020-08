Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a déjà pris une décision radicale pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 7 août 2020 à 12h30 par T.M.

Aujourd’hui à la Juventus, où il est sous contrat jusqu’en 2022, Cristiano Ronaldo aurait notamment eu des regrets de ne pas avoir rejoint le PSG, où il a souvent été envoyé. Faut-il alors s’attendre à une future arrivée du Portugais au Parc des Princes ? Leonardo aurait déjà tranché.

En Italie, Cristiano Ronaldo est toujours aussi décisif. Arrivé à la Juventus en 2018, l’attaquant de 35 ans est encore au top et le monde chaque semaine. Néanmoins, alors que le quintuple Ballon d’Or est sous contrat jusqu’en 2022, son avenir dans le Piémont est régulièrement remis en question. Ces derniers jours, France Football a d’ailleurs lâché une bombe concernant les regrets de Cristiano Ronaldo avec le PSG. En effet, en octobre dernier, au soir de la victoire de la Juventus contre le Lokomotiv Moscou, déçu par la prestation de son équipe, CR7 aurait émis des regrets de ne pas avoir rejoint le club de la capitale, lui qui aurait aimé être acclamé au Parc des Princes par la grosse communauté portugaise à Paris. Régulièrement annoncé au PSG au fil des saison, Cristiano Ronaldo n’y a jamais posé ses valises. Cela pourrait-il résolu prochainement ? Pas sûr !

Cristiano Ronaldo ? Priorité à Neymar et Mbappé !

L’histoire entre Cristiano Ronaldo et le PSG pourrait-elle connaitre une fin heureuse ? Ce vendredi, ESPN s’est penché sur la question et visiblement, au sein du club de la capitale, le joueur de la Juventus ne serait clairement plus une priorité comme il a pu l’être ces dernières années. En effet, alors qu’une arrivée de CR7 au sein de l’effectif de Thomas Tuchel a été évoquée pour cet été, cela ne serait pas d’actualité pour Leonardo et la direction parisienne. Selon le média britannique, a défaut de Cristiano Ronaldo, le PSG donnerait la priorité à Neymar et Kylian Mbappé. Plutôt que de dépenser une fortune pour un joueur qui se rapproche de la fin de sa carrière, les champions de France souhaiteraient sécuriser leurs arrières avec les prolongations du Français et du Brésiliens, tous les deux sous contrat jusqu’en 2022, mais qui ne cessent d’être annoncés sur le départ. Alors que certains pouvaient donc encore rêver de voir Cristiano Ronaldo sous le maillot, cela ne devrait jamais devenir une réalité.

Une prolongation pour Neymar et Mbappé ?

Au PSG, Leonardo va prochainement se pencher sur les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Ces deux dossiers colossaux devraient en effet être mis sur la table après l’aventure en Ligue des Champions. Le club de la capitale arrivera-t-il à ses fins ? Pour ce qui est du Brésilien, la tendance a clairement évolué. Décidé à partir il y a quelques mois encore, l’ancien joueur du Barça est enfin pleinement heureux à Paris comme Le 10 Sport vous l’a révélé. Neymar ayant trouvé sa place et le sourire, les feux pourraient donc être au vert pour une prolongation. En ce qui concerne Mbappé, cela pourrait être un peu plus délicat. Clairement courtisé par le Real Madrid, le champion du monde pourrait être en position de force pour partir l’été prochain à un de la fin de son contrat. Le faire signer un nouveau bail serait donc clairement une priorité pour Leonardo, mais aussi pour Doha. Dernièrement, il était expliqué que le propriétaire qatari n’avait pas l’intention de lâcher Mbappé avant 2022 et la Coupe du monde au Qatar.