Mercato - PSG : Le projet de Cristiano Ronaldo était-il possible ?

Publié le 6 août 2020 à 1h45 par La rédaction

A l’automne dernier, Cristiano Ronaldo envisageait de quitter la Juventus pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le projet est-il possible ? Analyse.

Dans son édition de mardi, France Football fait le point sur l’avenir de Cristiano Ronaldo, affirmant qu’à l’automne dernier, le joueur était très désireux de quitter la Juventus Turin pour rejoindre le Paris Saint-Germain, où il était très enthousiaste à l’idée d’évoluer aux côtés de Kylian Mbappe et Neymar. Un trio magique MCN aurait-il pu voir le jour sans la crise sanitaire ?

MCN, trio impossible à constituer

Cela apparaît totalement improbable. En effet, avant même les problématiques liées au coronavirus, le Paris Saint-Germain n’était pas financièrement en situation d’intégrer Cristiano Ronaldo en plus de Neymar et Mbappe, du fait des contraintes du fair-play financier. Le projet de CR7 de rejoindre Paris pour constituer le trio offensif le plus redoutable d’Europe était, et reste, voué à l’échec.