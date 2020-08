Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cristiano Ronaldo, peut-on vraiment y croire ?

Publié le 5 août 2020 à 20h30 par Dan Marciano

Le PSG a, par le passé, tenté à plusieurs reprises de recruter Cristiano Ronaldo. Toutefois, le transfert du Portugais pourrait ne jamais voir le jour.

Le transfert de Cristiano Ronaldo au PSG est un fantasme pour bon nombre de supporters. Qui ne dirait pas non à un joueur qui possède cinq Ballon d’or et qui a remporté à de nombreuses reprises la Ligue des champions ? Le PSG possède dans son effectif Neymar et Kylian Mbappé, mais a longtemps tenté d’attirer Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais fait le bonheur de la Juventus depuis 2018, les rumeurs sur une possible arrivée à Paris ont repris de plus belle en raison d’un article publié par France Football . Le média indique que le joueur de 35 ans ne serait pas contre un départ de la Juventus et son entourage estimait qu’il avait de grandes chances de voir ailleurs avant que la crise sanitaire s’abatte sur le monde. Le PSG, qui, par le passé, avait tenté de le récupérer, s’est alors présenté comme une destination possible.

Le PSG a multiplié les échecs dans le dossier Ronaldo

Le PSG a tenté à multiples reprises d’attirer Cristiano Ronaldo. France Football relate que le club parisien avait tenté de le recruter en 2019, soit un an après son arrivée à Turin. Le Portugais, conscient des lacunes de son équipe, aurait été tenté par un départ vers Paris. La perspective d’évoluer aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé ne lui aurait pas déplu. Journaliste pour le Parisien , Christophe Berard a confirmé l’intérêt du PSG pour Cristiano Ronaldo : « Le Portugais, en octobre 2019, avait bien évoqué cette possibilité avec son agent, notamment en raison des nombreux fans portugais qui sont en France » -t-il déclaré dans un entretien à Calciomercato.it . Mais ce n’était pas la première fois que le possible transfert de l’attaquant au PSG faisait les gros titres. Journaliste pour ESPN , Julien Laurens a révélé que les dirigeants qataris avaient déjà tenté le coup en 2011 et 2014 : « Le PSG a tenté de le recruter au Real Madrid deux fois notamment lorsque les qataris sont arrivés en 2011, mais il évoluait au Real Madrid que depuis deux ans. Ensuite en 2014, mais encore une fois ce n’était pas le moment pour lui de quitter Madrid et je ne pense pas aussi qu’il a été convaincu par le projet parisien . » Le recrutement de Cristiano Ronaldo a longtemps été un rêve non assouvi par le PSG. Alors que son entourage évoquerait en interne un possible départ de la Juventus, la porte pourrait-elle de nouveau s’ouvrir pour la formation de la capitale ? Rien n’est moins sûr.

Le PSG a d'autres priorités aujourd'hui